В Удмуртии выявили «гонконгский грипп»

В Ижевске подтвердили три случая заболевания «гонконгским гриппом» у детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

«Вирус гриппа А(H3N2) особенно тяжело переносится детьми и пожилыми людьми, для которых возможны серьезные осложнения»— отмечается в сообщении.

Симптомы включают высокую температуру (выше 39 градусов), сухой кашель, заложенность горла, головную боль и ломоту в теле. Они могут проявляться уже через 1-2 дня после заражения, а тяжелое состояние сохраняется около 4-5 дней.

Анастасия Лопатина