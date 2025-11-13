Более 140 пекарен потерял Санкт-Петербург за последние два месяца

За два месяца в городе закрылось 6% пекарен — их количество сократилось с 2390 до 2247 точек, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на владелицу AVG Недвижимость Анну Гусеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам госпожи Гусевой, наиболее сильно кризис затронул бюджетный сегмент заведений у дома. Одной из ключевых причин становится предпочтение арендодателей, которые чаще заключают договоры с сетевыми операторами как с более надежными партнерами, чем с индивидуальными предпринимателями.

Несмотря на сокращения, Петербург сохраняет статус российской столицы пекарен с высокой концентрацией заведений. Лидеры рынка — «Буше», «Цех 85», «Булочные Ф. Вольчека», «Хлебник» и другие сети — продолжают работу, однако темпы их роста замедлились. Потребность в недорогой выпечке частично перекрывают торговые сети, открывающие точки с выпечкой в магазинах у дома.

Директор департамента торговой недвижимости NF GROUP в Петербурге Анна Лапченко считает, что в центре города тренд на закрытия не наблюдается — здесь продолжают открываться новые точки, включая премиальные пекарни с авторской рецептурой. По словам специалистов, лучшие локации с высоким пешеходным трафиком по-прежнему занимают булочные и пекарни, что подтверждает устойчивый спрос на этот формат.

Аналитики констатируют: рынок переживает консолидацию и переформатирование. Эпоха «просто хороших пекарен» завершилась — теперь успех определяют сильная уникальная идея, качественная упаковка и четкое позиционирование. Все большее распространение получают гибридные форматы: пекарни-кофейни, гастропабы и ремесленные проекты, ориентированные на формирование лояльного комьюнити вокруг бренда.

Андрей Маркелов