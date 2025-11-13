Креативный кластер для малого и среднего бизнеса создадут в Красноярске

В Красноярске будет создан креативный кластер для предприятий малого и среднего бизнеса. Пространство объединит мастерские, производственные комплексы, арт-площадки, образовательные учреждения, галереи, кафе и фестивали. На его территории также планируется создать рабочие зоны для дизайнеров, архитекторов, IT-специалистов, предпринимателей и авторов социально-культурных проектов.

Предполагается, что это позволит компаниям обмениваться опытом, обсуждать и воплощать совместные инициативы, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. Креативный кластер разместится в районе железной дороги в центральной части города.

В Красноярске в 2022 году было создано креативное пространство «Квадрат». Его площадь — более 5 тыс. кв. м, свою деятельность здесь ведут более 30 резидентов. На его территории работают мастерская интерактивных решений, театральная студия, дизайнерская студия, творческие и столярные мастерские, фотостудия, интерактивный музей науки, студия промышленного дизайна, ювелирный коворкинг и событийная площадка.

По данным правительства края, ежегодный оборот рынка креативных индустрий в регионе достиг в 2024 году 70 млрд руб. В этой сфере работает более 20 тыс. местных жителей.

Лолита Белова