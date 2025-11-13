ММК использует ИИ и мобильных контроллеров для мониторинга качества продукции

Эффективный контроль качества продукции на Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») обеспечивается с помощью систем цифрового анализа и мобильных контроллеров. Об этом начальник отдела контроля качества и приемки продукции (ОКП) ПАО «ММК» Анастасия Шпак рассказал на профильном круглом столе в рамках выставки «Металл-Экспо 2025».

«Высокое качество, надежность, долговечность выпускаемой продукции определяют степень удовлетворенности клиентов и конкурентоспособность компании на рынке. Поэтому ММК уделяет особое внимание организации каждого этапа производственного процесса и особенно контролю качества. Максимальная эффективность здесь достигается с помощью цифрового анализа качества на базе технологии искусственного интеллекта и развитием эко-системы „Мобильный контролер“. Эти проекты совершенствуют традиционный контроль, который зачастую является статичным и не успевает за динамикой современного производства», — рассказала Анастасия Шпак.

По словам эксперта, ИИ позволит в режиме реального времени анализировать множество переменных: текущие условия производства, изменения в персонале, сортаменте продукции и прочее. Анастасия Шпак выделила следующие ключевые преимущества использования ИИ в планировании контроля качества:

Гибкость и оперативность: автоматическое формирование оптимальных ежесменных маршрутов инспекции для сотрудников, исходя из реальных потребностей и приоритетов;

Проактивный контроль: возможность прогнозирования зон повышенного риска и превентивного распределения ресурсов для предотвращения брака;

Повышение точности и эффективности: принятие решений, основанное на комплексном анализе множества переменных, что минимизирует влияние человеческого фактора и повышает объективность проверок.

Другой инструмент контроля, эко-система «Мобильный контроллер», представляет собой автоматизированную программу проверки и аттестации металлопродукции с использованием специальных планшетов. В данном случае суть в том, чтобы убрать привязку контролеров ОКП к стационарным ПК, на которых ранее осуществлялись все процедуры по поиску необходимой информации и выполнялись операции по подтверждению аттестации. Для этого были подобраны оптимальные модели промышленных планшетов и разработано специализированное мобильное программное обеспечение — автоматизированное рабочее место. Мобильное устройство контролера является не просто удобным устройством ввода, а центральным элементом эко-системы, которая уже обеспечивает мгновенный доступ к инструкциям и базам данных ПАО «ММК», фото- и видеофиксацию продукции и дефектов, использование ручного сканера и интеграцию с базой претензий и рекламаций, сбор и передачу реальных производственных данных, оперативную обратную связь.

Круглый стол «Повышение конкурентоспособности предприятия — цифровая эволюция управления производством и качеством» в рамках «Недели металлов» организован магнитогорской компанией Аусферр, специализирующей на цифровой трансформации управления промышленными предприятиями.

ПАО «ММК»