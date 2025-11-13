В крупной сетевой компании в Прикамье сменился директор

Должность главного управляющего директора АО «ОРЭС-Прикамье» 1 ноября занял Михаил Пустосмехов. Об этом сообщается на сайте компании. Ранее эту должность занимал Владимир Дубровских.

Как сообщил источник на энергорынке, господин Пустосмехов до назначения являлся техническим директором «ОРЭС-Прикамье». Прежний руководитель занял пост советника.

АО «Объединенные региональные электрические сети Прикамья» («ОРЭС-Прикамье») работает с 2004 года в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным сетям. Выручка за 2024 год составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 213 млн руб.

Напомним, что в начале ноября 2024 года из-за аварии на сетях «ОРЭС-Прикамье» вышел из строя водозабор «Извер» в Березниках: он был обесточен из-за падения деревьев на линии электропередач. Это, в свою очередь, вызвало отключение водозабора, в результате чего без воды в течение пяти дней оставались несколько десятков тысяч человек.