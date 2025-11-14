Управляющий пермского бизнесмена сделал вывод об отсутствии фиктивного банкротства
Финансовый управляющий экс-владельца холдинга Custom Capital Сергея Бровцева на основании проведенной проверки сделал вывод об отсутствии преднамеренного или фиктивного банкротства. Об этом свидетельствуют данные портала «Федресурс».
Сергей Бровцев
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Напомним, суд признал господина Бровцева несостоятельным в январе 2025 года. Заявление о банкротстве бизнесмена было подано им самим. Задолженность Сергея Бровцева составляет 4,2 млн руб. Как указано в материалах дела, должник в настоящее время не трудоустроен.
Холдинг Custom Capital был образован в 2012 году после раздела бизнеса группы «Витус». Часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. Двумя ключевыми направлениями группы были заявлены инвестиции и девелопмент. Они развивались под разными брендами: Custom Capital (ООО «Кастом Кэпитал Групп») занималось продвижением на финансовых рынках, за собственные проекты группы в недвижимости отвечала компания «Бриг-Девелопмент». Группа участвовала также в ряде венчурных проектов, среди которых была генетическая лаборатория «Мой ген». В марте 2019 года компании группы были признаны банкротами по заявлению АКБ «Фора-Банк» из-за долга в размере 140 млн руб.