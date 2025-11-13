В Еткуле с подростка взыскали компенсацию за наезд на ребенка-инвалида

Еткульский районный суд взыскал с 15-летней школьницы 300 тыс. руб. в качестве компенсации за наезд на питбайке в пользу ребенка-инвалдида. В случае отсутствия заработка у подростка деньги взыщут с ее родителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ведомство установило, что вечером 18 мая этого года в деревне Сухоруково школьница без прав на питбайке PitonMoto PX7 наехала на семилетнего мальчика-инвалида. Ребенок получил открытый перелом голени со смещением, множественные ушибы и ссадины. Долгое время он испытывал физический дискомфорт, перенес операцию с установкой спицы для сращивания костей. Кроме того, мальчик стал бояться транспортных средств.

Прокуратура в интересах несовершеннолетнего обратилась в суд с иском о компенсации причиненного морального вреда. Требования удовлетворили.

Виталина Ярховска