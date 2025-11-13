Минобрнауки объяснило ограничения на платный прием в российские вузы

Министерство науки и высшего образования России не планирует вводить полномасштабное ограничение платного приема для всех вузов со средним баллом ЕГЭ у поступивших ниже 50. Как пояснили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства, такие меры затронут лишь около 10% специальностей по перечню направлений подготовки, для которых правительство устанавливает лимиты на коммерческие места.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о госрегулировании платного приема в вузы, позволяющий правительству устанавливать предельное количество платных мест для отдельных направлений. Сейчас к этим направлениям относится «Бизнес-информатика», «Торговое дело», «Товароведение», «Юриспруденция» и «Психология».

В министерстве подчеркнули, что новая норма не предполагает полного запрета на прием абитуриентов с результатом ЕГЭ ниже 50 баллов на платные места. Ограничения привязаны к реальной практике приема на коммерческой основе по конкретным специальностям в отдельных высших учебных заведениях.

Кроме того, с 2026 года планируется изменить порядок подачи документов: абитуриенты смогут подавать документы только через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги» или лично, а квоты на обучение будут выделяться с указанием заказчиков, форм обучения и учебных программ. Незаполненные целевые места смогут передаваться квоте участников спецоперации, а затем — в общий конкурс.