Муниципальные архивы Татарстана получат книжные сканеры на 22,3 млн рублей

На поставку книжных планетарных сканеров, которые станут призами для победителей конкурса на получение поддержки муниципальных архивов, выделят 22,3 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стоимость одного сканера составляет 3,72 млн руб., всего Госкомитет Татарстана по архивному делу приобретет шесть.

Оборудование будет доставлено по четырем адресам в муниципалитетах Татарстана. Точные места поставки заказчик сообщит в течение двух дней после заключения контракта.

Срок выполнения контракта — до 15 декабря 2025 года. Источником финансирования выступает бюджет республики, а также внебюджетные и иные источники.

