Спикер ГД: капремонт школы № 2 в Базарном Карабулаке завершится до конца года

В Базарном Карабулаке Саратовской области капремонт школы № 2 необходимо завершить до конца этого года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик ознакомился с ходом проведения капремонта в указанной школе в рамках рабочей поездки. Там специалисты ремонтируют инженерные сети, классы, утепляют фасад, устанавливают новые двери и окна.

К настоящему времени работы выполнены на 90%. Ранее учители и родители школьников попросили господина Володина помочь в части проведения капремонта школы № 2. Работы проводятся в рамках депутатского проекта при его поддержке.

Павел Фролов