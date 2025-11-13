Розничная торговля оказалась на первом месте по дефициту кадров в Удмуртии

В Удмуртии в ноябре наблюдается острый дефицит кадров в розничной торговле, где на одну вакансию приходится всего 1,7 резюме, следует из исследования портала hh. ru. Работодатели разместили 1,2 тыс. вакансий в рознице, предлагая медианную зарплату 47,7 тыс. руб., в то время как соискатели ожидают 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дефицит кадров также отмечается в медицине и фармацевтике с конкуренцией 2,8 резюме на вакансию. За последний месяц было размещено 425 вакансий с медианной зарплатой 67,7 тыс. руб.

В строительстве и недвижимости конкуренция составляет 3,4 резюме на вакансию. Работодатели разместили 2 тыс. вакансий с предложением 118,6 тыс. руб.

В автомобильном бизнесе также наблюдается нехватка кадров: на одну вакансию приходится 3,9 резюме. Работодатели опубликовали 160 вакансий с предложением 100 тыс. руб.

В сферах производства и сервисного обслуживания конкуренция находится на нижней границе нормы — по 4 резюме на вакансию. В производстве размещено почти 2 тыс. вакансий с медианной зарплатой 98,7 тыс. руб., а среди рабочих специальностей — 107,9 тыс. руб.

Анастасия Лопатина