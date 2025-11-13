Следствие начало проверку после гибели на пожаре в Астрахани взрослого и ребенка

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке по факту гибели на пожаре двух человек, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Пожар произошел в частном доме на улице Казанской в ночь на сегодня, 13 ноября. Согласно предварительным сведениям, погибли женщина 1990 года рождения и ее сын 2021 года рождения. Хозяину дома удалось спастись.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, включая руководителя СО по Кировскому району Астрахани Алексея Тутаринова. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Как только проверка завершится, примут процессуальное решение.

Павел Фролов