Судостроительный гигант Татарстана столкнулся с исками от петербургских компаний

Зеленодольский завод имени Горького из Татарстана столкнулся с масштабными судебными исками от петербургских компаний, сообщает «Деловой Петербург». В 2025 году было подано 46 арбитражных дел на общую сумму 546,9 млн рублей. На рассмотрении находятся 29 исков на 407 млн рублей, включая крупные требования от АО «Заслон» и АО «Ситроникс КТ». При этом ни один иск не был проигран предприятиями-кредиторами.

Эксперты связывают финансовые трудности завода со спецификой госзаказа, который часто не предусматривает авансовых платежей. Это вынуждает предприятие закупать комплектующие за свой счет, создавая кассовый разрыв. По данным СПАРК, общая исковая нагрузка на предприятие достигает 3,2 млрд рублей.

На этом фоне материнская структура — корпорация «Ак Барс» — расширяет свое присутствие в Санкт-Петербурге. За последнее время были приобретены четыре проектные и производственные компании, что свидетельствует о стратегическом развитии корпорации несмотря на трудности дочернего предприятия.

Отраслевые специалисты выражают надежду, что стратегически важный завод, который признает свои долги, равно как и исковые требования, сможет преодолеть кризис. Подчеркивается необходимость выстраивания диалога между руководством предприятия, контрагентами и государственными органами для сохранения его уникальных компетенций в судостроении.

Андрей Маркелов