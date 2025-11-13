Два человека погибли и 20 ранены при въезде грузовика в торговые ряды в Южной Корее

Грузовик въехал в торговые ряды на рынке Джеил в городе Пучхон в Южной Корее. Погибли два человека. Еще 20 пострадали, сообщает Chosun.

Инцидент произошел 13 ноября около 10:55 (4:55 мск). Раненые были доставлены в больницу. Вес грузовика составляет 1 т.

Водитель — один из торговцев рынка в возрасте около 60 лет. По данным полиции, он не был пьян в момент аварии. Подозреваемый заявил правоохранительным органам, что в грузовике отказали тормоза. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности. Правоохранители ведут расследование.