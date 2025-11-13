Волейболисты «Динамо-ЛО» победили «Нову» в матче Суперлиги

В среду, 12 ноября, в матче чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область) принимало «Нову» из Новокуйбышевска. Хозяева одержали победу со счетом 3:2 (23:25, 25:27, 25:21, 29:27, 15:6).

Фото: Пресс-служба ВК Локомотив-Новосибирск

Коллектив из Новокуйбышевска занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги, набрав 13 очков. «Динамо-ЛО» с 10 баллами находится на восьмой позиции.

Андрей Сазонов