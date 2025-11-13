В Саратове горела инфекционная больница, есть пострадавшие

Прокуратура Ленинского района Саратова приступила к проверке по факту пожара в ГУЗ «Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова». Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, примерно в 02:40 сегодня, 13 ноября, там произошло возгорание в трех лечебных боксах на втором этаже. Специалисты локализовали пожар. Пострадали несколько человек, им оказали медпомощь. Их количество не уточняется.

На место происшествия выезжал прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов. Надзорному ведомству предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и оценить соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также законность действий уполномоченных должностных лиц.

По данным пресс-службы регионального МЧС, огнеборцы эвакуировали из здания больницы на Московском шоссе пациентов и медперсонал. Специалисты ликвидировали пожар.

Павел Фролов