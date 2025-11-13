Циклон сформирует в Петербурге 13 ноября дождливую и ветреную погоду
Петербург 13 ноября окажется во власти теплого сектора активного североатлантического циклона, центр которого в середине дня выйдет в районы Кольского полуострова. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По словам синоптика, это будет финальный день теплого периода, когда воздух прогреется до 7-9 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.
Уже в пятницу жителей города ждут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Днем столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов.