Циклон сформирует в Петербурге 13 ноября дождливую и ветреную погоду

Петербург 13 ноября окажется во власти теплого сектора активного североатлантического циклона, центр которого в середине дня выйдет в районы Кольского полуострова. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам синоптика, это будет финальный день теплого периода, когда воздух прогреется до 7-9 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Уже в пятницу жителей города ждут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Днем столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов.

Андрей Маркелов