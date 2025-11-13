В Кузбассе правоохранители изъяли более 10,5 тыс. пачек немаркированных сигарет

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий управления ФСБ России по Кузбассу и главка МВД России по региону в Междуреченске правоохранители изъяли более 10,5 тыс. пачек немаркированных сигарет. Более 600 пачек были обнаружены в табачном киоске, принадлежащем 26-летнему местному жителю, остальная продукция — на складе в Мысках, сообщили в УФСБ.

Общая стоимость изъятого товара составила более 1,5 млн руб.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки).

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбассе правоохранители задержали членов межрегиональной преступной группы, которые организовали нарколабораторию. Силовики изъяли около 25 кг мефедрона, свыше 3,5 т прекурсоров и реакторов.

Михаил Кичанов