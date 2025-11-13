В Свердловской области завершился сезон дорожных работ

Сезон дорожных работ в 2025 году в Свердловской области завершен, сообщили в департаменте информационной политики региона. В этом году на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» направлено свыше 11,8 млрд руб., в целом власти ежегодно на ремонт, строительство и содержание дорог выделяют около 40 млрд руб. Всего на Среднем Урале свыше 30 тыс. км дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая сообщила, что почти все работы выполнены — сейчас ведется проверка качества и исполнительной документации. «В этом году в общей сложности будет построено и реконструировано 18 км дорог. В ремонте и капитальном ремонте — порядка 285 км. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" уложено 99,8% верхнего слоя дорожного покрытия от запланированного объема. Также в рамках контрактов по содержанию в минувшем сезоне заменили более 300 км верхнего слоя покрытия на региональных дорогах»,— сообщила замминистра.

Ключевыми объектами стали участок скоростной трассы Дюртюли — Ачит, а также обход Богдановича — его откроют до конца года. Работы по расширению трассы Екатеринбург — Тюмень до четырех полос планируется завершить в 2026 году. Эти две трассы и ЕКАД интегрированы в транспортный коридор «Запад — Восток», и в этом году начались работы по ее расширению до шести полос. Ввод объекта запланирован на 2028 год. Кроме того, отремонтированы пять мостов общей длиной свыше 240 м.

Ирина Пичурина