Структура кипрской компании обжаловала торги на капремонт аэродрома в Томске

ФАС России приостановила определение подрядчика для капитального ремонта аэродрома в Томске за 1 млрд руб. Решение было принято из-за поступившей жалобы от дочки кипрской Доминиум сервисез ЛТД — ООО «Планум». Согласно порталу госзакупок, претензию рассмотрят 17 ноября.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как следует из жалобы, в компании посчитали, что комиссия неправомерно определила итоговую оценку 0,00 второй части заявки. В частности, в составе заявки предприятием приложены документы, подтверждающие опыт на максимально допустимую итоговую оценку 40,00, указал заявитель. Речь идет о госконтракте от 5 сентября 2019 по реконструкции аэропортового комплекса в Певеке Чукотского автономного округа стоимостью 3,9 млрд руб.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», подведомственное Росавиации, объявило о поиске подрядчика на капитальный ремонт аэродрома в томском аэропорту «Богашево» в октябре 2025 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 1,08 млрд руб. Заявки на участие в конкурсе принимались до 5 ноября, итоги планировалось подвести 10 ноября. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит выполнить ремонт соединительной рулежной дорожки, перрона, а также светосигнального оборудования.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Планум» зарегистрировано в 2024 году в Калининграде в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителями являются Михаэлис Михаэлидес и кипрская компания Доминиум сервисез ЛТД. Предприятие представлено двумя офисами в Кемеровской области и Чукотском автономном округе, а также одним представительством в Москве. Выручка общества за 2024 год составила 1,2 млрд руб., убыток 43 млн руб.

Лолита Белова