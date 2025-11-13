Главе СК доложат о причинах задержки сдачи дома в Миассе

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав дольщиков и задержек при сдаче дома в Миассе, сообщает пресс-служба госоргана.

В СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, с 2023 года неустановленные лица из руководства ООО «СЗ „Доминанта“» из личной заинтересованности и вопреки законным интересам компании ненадлежащим образом расходовали средства при строительстве дома №84 по проспекту Макеева в жилом комплексе «Гармония». Эти действия привели к систематическому переносу сроков сдачи здания и невозможности завершить работы в установленные договорами сроки — в четвертом квартале 2024 года. Более 80 семей остались без собственного жилья и вынуждены жить в съемных квартирах, одновременно погашая ипотеку. Кроме того, в СМИ сообщается, что застройщик не выплачивает жалованье сотрудникам и не исполняет обязательства перед подрядными организациями.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска