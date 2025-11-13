В Челябинской области не хватает продавцов и строителей

По итогам октября уровень конкуренции за персонал составил в Челябинской области 6,7 резюме на вакансию при нормальном показателе 4-7,9. Дефицитными сферами остаются «Розничная торговля», где на одну вакансию приходится 2,8 резюме, и «Строительство, недвижимость» (3,5), сообщает Hh.ru.

Также челябинским компаниям не хватает профессионалов из направлений «Медицина, фармацевтика», «Производство, сервисное обслуживание» (по 3,6 резюме на вакансию). Кроме того, повышенная конкуренция за рабочие места наблюдается в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (41,5 резюме на вакансию), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (38,1), «Маркетинг, реклама, PR» (25,6).

С начала 2025 года индекс соотношения количества резюме к вакансиям прибавил в области +2,7 п.п., что совпадает с общероссийским трендом (+2,5 п.п., с показателя 4,8 в январе). На местном рынке труда уже нет дефицита рабочего персонала (4,3 резюме на вакансию), специалистов общепита (5,2), работников сферы добычи (5,3).