Жители Коркино остались без воды

Из-за утечки на насосном коллекторе, обеспечивающем весь город, жители Коркино и поселка Роза остались без воды, сообщает в личном telegram-канале мэр Александр Орел.

Утечку обнаружили около пяти утра 13 ноября. За короткий промежуток времени станцию затопило. На место выехали энергетики и обесточили объект. Сотрудники муниципального унитарного предприятия «Водоканал» обнаружили место повреждения и начали ремонт. Александр Орел поручил максимально оперативно устранить течь и лично контролирует ситуацию.

Виталина Ярховска