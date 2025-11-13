Скончался бывший пермский омбудсмен

Экс-омбудсмен Пермского края Павел Миков скончался на пятидесятом году жизни. Об этом в своих социальных сетях сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Павел Миков занимал пост краевого омбудсмена с 2017-го по ноябрь 2022 года. Позже он работал директором пермского колледжа «Оникс», затем заведующим научно-методическим отделом в музее-заповеднике «Пермь-36». В последнее время работал экскурсоводом.