На Дону негосударственный сектор образования планируют расширить до 10% к 2030 году

В Ростове-на-Дону прошла экспертная встреча «Образовательный юрист», посвященная правовым вопросам деятельности частных образовательных учреждений. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба Ростовского отделения «Опоры России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Опора России» Фото: пресс-служба «Опора России»

По информации пресс-службы, в мероприятии приняли участие свыше 40 руководителей частных детских садов, детских центров и организаций дополнительного образования. Участники обсудили процедуры получения лицензий на образовательную деятельность, требования пожарной безопасности на 2025-2026 годы, интеграцию с АИС «Навигатор» и возможности получения грантовой поддержки.

«Мы сформировали инициативы по упрощению подключения к Навигатору, что особенно актуально, поскольку сейчас в регионе нет частных поставщиков в системе социального заказа. Это ключевой вопрос для достижения целей «Концепции развития дополнительного образования», предусматривающей увеличение доли негосударственного сектора до 10% к 2030 году»,— отметила председатель комитета по образованию Юлия Бардукова.

По данным Росстата, в 2025 году, в Ростовской области функционируют 135 частных детских садов, что на 12,5% больше показателей 2024 года, и 50 частных школ с ростом по отношению к 2024 году на 11,1%.

Валентина Любашенко