Кинотеатр «Октябрь» в Перми подешевел на 26 млн руб.

Владельцы здания кинотеатра «Октябрь» на Комсомольском проспекте, 46, снизили его стоимость на 10% - с 260 до 234 млн руб. Информация опубликована на сайте «Авито». Согласно объявлению, продается здание площадью 1,6 тыс. кв. м. Земельный участок под зданием «Октября» оформлен в аренду на 50 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В здании бывшего кинотеатра располагался развлекательный комплекс «Октябрь», который не работает с 2021 года. Комплекс продается с полным комплектом оборудования, игровых автоматов, 3D кинотеатром, проекторами, всем необходимым для их обслуживания, а также с кафе.

В 2016 году здание бывшего кинотеатра на Комсомольском проспекте, 46, приобрели предприниматель Татьяна Плотникова вместе со своим сыном Денисом Плотниковым. В строении был открыт детский развлекательный центр. В 2021 году центр закрыли по решению суда. Свердловский районный суд Перми признал небезопасным здание «Октября». Прокуратура Свердловского района в суде требовала от собственников комплекса выполнить работы, обеспечивающие безопасность его эксплуатации. В 2022 году совладелец объекта Денис Плотников скончался. Сейчас объектам принадлежит его наследникам и близким.