Ростовская область заняла второе место по зарплатам швей в ЮФО

Средняя зарплата швей, портных и закройщиков в Ростовской области достигла 67,7 тыс. руб., что позволило региону занять второе место по уровню доходов специалистов швейной отрасли в Южном федеральном округе. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики платформы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По информации экспертов, данные на начало ноября показывают, что доходы специалистов по пошиву в ЮФО варьируются от 50 до 75,6 тыс. руб. Лидером остается Краснодарский край с предложениями около 75,6 тыс. руб. Третье место разделили Республика Адыгея и Республика Калмыкия с одинаковыми показателями в 60 тыс. руб.

«В Ростовской области с января по ноябрь hh.индекс колебался от 3,3 до 6,8 резюме на одну вакансию при норме от 4 до 8. Это говорит о дефиците специалистов в начале года и о достаточно сбалансированном рынке труда сейчас, где работодателям есть из кого выбирать»,— пояснили в пресс-службе платформы.

В hh.ru уточнили: «Требования к кандидатам меняются. Помимо традиционных навыков — шитья, точности и работы в команде — работодатели ищут знание компьютера и пользовательские навыки. Компании все чаще требуют от швей умения работать с CAD-системами, программами управления производством и базовыми знаниями программирования для автоматизированного оборудования».

Валентина Любашенко