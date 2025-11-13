Страны G7 обеспокоены ростом военной мощи Китая и его торговой войной с США

Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7) опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность «наращиванием военной мощи Китая и быстрым увеличением его ядерного арсенала». Они призвали Пекин «продемонстрировать свою приверженность стабильности посредством повышения прозрачности».

Также министры заявили, что не поддерживают создание торговых барьеров между США и Китаем. В частности, G7 не устраивают «нерыночные меры и практики для подрыва цепочек поставок критически важных минералов». «В этой связи мы приветствуем итоги недавних американо-китайских переговоров и призываем избегать в будущем политических барьеров для поддержания предсказуемости торговли, включая сферу критических минералов»,— говорится в тексте заявления.

G7 намерена предпринимать действия совместно с партнерами для снижения уязвимостей экономик, уменьшения зависимости и укрепления экономической устойчивости и безопасности.

Эрнест Филипповский