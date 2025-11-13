Майнинг-ферму на базе «Энергетической компании "Радиан"» выявили в Приангарье

Крупную майнинг-ферму выявили правоохранители на территории производственной базы ООО «Энергетическая компания "Радиан"». Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года сотрудники организации подключили к электросетям не менее 404 единиц майнингового оборудования общей мощностью более 1300 кВт для добычи криптовалюты. Оплата за потребленную электроэнергию производилась по заниженной стоимости, считают правоохранители.

Ущерб оценивается в 8,9 млн руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Александра Стрелкова