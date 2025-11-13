В Амурской области 6 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге «Амур», сообщило управление СКР по региону. Участниками ДТП стали пассажирский автобус пригородного сообщения и грузовой автомобиль. В аварии пострадали 6 человек, а сам автобус полностью сгорел.

Как установило следствие, вечером 12 ноября на 1334 км федеральной автодороги «Амур» столкнулись автобус, перевозивший 14 пассажиров, и грузовик. В результате автобус вспыхнул и полностью выгорел. Шесть человек в аварии получили повреждения, в том числе переломы. Один из пострадавших — несовершеннолетний. Предварительно причиной столкновения автомобилей стало несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Проводятся следственные мероприятия.

Анна Яшина