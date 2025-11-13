Коренные народы Хабаровского края потребовали пересмотра квот на вылов рыбы

Ассоциация коренных малочисленных народов Хабаровского края и Союз общин (КМНС) обратилась в суд с иском в защиту коллективных интересов против Амурского территориального управления Росрыболовства, передает КомсаNews. На первом заседании 11 ноября суд постановил привлечь к разбирательству в качестве третьей стороны комитет по рыболовству правительства Хабаровского края.

Истцы требуют признать незаконным подход федерального агентства, по которому объем добычи осенней кеты для общин КМНС устанавливается по категории «для личного потребления» (по числу членов общины). Также они настаивают на выделении им квот как хозяйствующим юрлицам, которыми они фактически и являются. Истцы просят суд обязать Росрыболовство пересмотреть порядок распределения с учетом действительных потребностей общин при ведении традиционной хозяйственной деятельности.

В нынешнем подходе федерального агентства общины усматривают ущемление не только их экономических возможностей (общины оформляют заявки на лов, отчитываются, платят налоги и выполняют все обязанности юрлиц, не получая рыбных ресурсов юрлиц), но и всей их системы жизнедеятельности, культурной самобытности и уклада. В иске подчеркивается, что общины несут расходы на содержание организации, а в ряде случаев и целого поселения, которые невозможно покрыть за счет квот «на пропитание». Убыточность традиционного промысла грозит распадом общин и ростом безработицы.

Следующее заседание назначено на 3 декабря.

Эрнест Филипповский