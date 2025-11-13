Еврокомиссия призвала ускорить введение пошлин на интернет-заказы из Китая

Европейская комиссия (ЕК) призвала министров финансов ЕС ввести общеевропейский сбор за обработку посылок с китайских онлайн-платформ на два года раньше срока — с первого квартала 2026 года. Об этом говорится в письме еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича. С содержанием документа ознакомилась Financial Times.

ЕК полагает, что ускоренное внедрение сбора защитит европейских ритейлеров от недобросовестной конкуренции. Пошлина также станет «важным шагом для укрепления позиций Европейского союза в условиях быстро меняющихся торговых реалий».

Странам ЕС предстоит согласовать новые сроки и обсудить фиксированную ставку таможенной пошлины. Еврокомиссия ранее предлагала отменить порог в €150 для уплаты таможенных пошлин на товары, а также ввести сбор в размере €2 за посылку с середины 2028 года. В 2024 году в Евросоюз поступило 4,6 млрд посылок, не облагаемых пошлинами. На китайские платформы, такие как Shein, Temu и AliExpress пришлось 80% из этого количества.

Влад Никифоров