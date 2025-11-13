«Парма» потерпела третье поражение подряд

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Краснодаре «Бетсити Парма» уступила местному «Локомотиву-Кубань». Итог поединка 90:77 (24:19, 28:14, 22:18, 16:26).

Самым результативным в составе пермской баскетбольной команды стал молодой Глеб Фирсов, набравший 21 очко.

Это третье подряд поражение «Пармы» в турнире. До этого подопечные Евгения Пашутина уступили с минимальным счетом питерскому «Зениту» и «Уралмашу» из Екатеринбурга. Очередную игру в чемпионате «Парма» проведет 15 ноября в Саратове против «Автодора».