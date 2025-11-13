Галерею британской принцессы подозревают в нарушении санкций против России

Художественную галерею, которой руководит племянница короля Великобритании Карла III, принцесса Евгения, заподозрили в нарушении санкций против России. Управляющая галереей компания Hauser & Wirth обвиняется в предоставлении «предметов роскоши лицу, связанному с Россией» в период с апреля по декабрь 2022 года, сообщает газета The Times.

Обвинения выдвинула Королевская налоговая и таможенная служба Великобритании. Это первое подобное обвинение в Великобритании в рамках санкционного запрета на поставки предметов роскоши в Россию. По информации издания, галерея поставила картину под названием «Бегство от человечества» американского художника Джорджа Кондо Александру Попову, который вместе со своей женой руководит в Москве галереей современного искусства.

Уточняется также, что нет свидетельств «причастности к предполагаемой поставке картины» самой принцессы Евгении, она также не входит в совет директоров компании. Александр Попов также не находится под персональными санкциями правительства Великобритании.

Влад Никифоров