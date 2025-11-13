Московский синодальный хор выступил на фестивале в Риме

Московский синодальный хор выступил в римской церкви Святого Игнатия на XXIV Международном фестивале духовной музыки и искусства. Музыканты исполнили произведения Петра Чайковского, Павла Чеснокова, Михаила Котельникова, Сергея Рахманинова и Дмитрия Бортнянского, передает ТАСС.

Посол России в Ватикане Иван Солтановский подчеркнул значимость события, поскольку оно произошло на фоне попыток «отменить» русскую культуру на Западе. Он отметил, что выступление стало возможным благодаря конструктивному диалогу с Ватиканом и работе Фонда духовной музыки и искусства. «Мы ценим деполитизированный подход Ватикана»,— заявил он.

В этом году фестиваль посвящен 500-летию со дня рождения итальянского композитора эпохи Возрождения Джованни Пьерлуиджи Палестрины. Помимо российских музыкантов, в культурном событии поучаствовали коллективы из Италии, Великобритании и Германии.

Московский синодальный хор был создан в 1721 году. После революции хор был распущен и возрожден лишь в 2010 году.