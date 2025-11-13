Шольц признал, что распустил свое правительство из-за вопроса о помощи Украине

Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что распад его правительства произошел из-за разногласий по вопросу финансирования Украины. Он сообщил, что распустил кабинет министров, поскольку власти не смогли договориться о выделении примерно $15 млрд в поддержку Киева и украинцев, которые находятся в Германии.

Политик отметил, что раскол правящей коалиции можно было бы предотвратить, если бы правительство согласилось превысить лимит, установленный «долговым тормозом» — ограничениями на взятие государственных заимствований. «Альтернатива — урезание средств у граждан или сокращение инвестиций. Для этого, на мой взгляд, не было оснований»,— сообщил господин Шольц в интервью Die Zeit.

Послабления в области «долгового тормоза» предполагает коалиционный договор текущего созыва правительства, которым руководит канцлер Фридрих Мерц. Прежде в госбюджете Германии на 2026 год на поддержку Киева были заложены €8,5 млрд, однако накануне министр финансов Германии Ларс Клингбайль сообщил, что правительство намерено увеличить объем финансовой помощи Киеву в следующем году на €3 млрд.