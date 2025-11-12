США ввели санкции против 32 физлиц и юрлиц из семи стран за помощь Ирану

Вашингтон внес в санкционные списки 32 физических и юридических лица из Ирана, ОАЭ, Турции, Китае, Индии, Германии и Украины. Об этом сообщил Минфин США. По данным американских властей, попавшие под санкции физлица и юрлица связаны с несколькими сетями закупок, которые причастны к космической программе Тегерана и его вооруженным силам. Под санкциями оказались базирующиеся на Украине компании GK Imperativ Ukraina LLC (GK Imperativ) и Ekofera LLC (Ekofera).

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вводит санкции в отношении 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, ОАЭ, Турции, Китае, Индии, Германии и на Украине,— говорится в пресс-релизе OFAC. — OFAC предпринимает меры для срыва закупок ключевых компонентов, таких как прекурсоры ракетного топлива, и для предотвращения доступа тех, кто помогает Ирану, к финансовой системе США».

По данным американских властей, «эти лица и организации связаны с несколькими сетями закупок, поддерживающими производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране». Некоторые из них также попали под рестрикции за помощь в поставках из КНР в Иран компонентов топлива для иранских боевых ракет.

В конце октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что в Иран продолжает поступать из КНР перхлорат натрия, который нужен в производстве твердого топлива для ракетных систем.

28 сентября, ООН восстановила санкции против Ирана после запуска в августе Великобританией, Германией и Францией механизма «снэпбэк». Рестрикции, среди прочего, включают в себя эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу, замораживание активов за рубежом. Иран, Россия и Китай не признали активацию «снэпбэка» легитимной: они настаивают на том, что европейцы сами нарушили СВПД и не выполнили все процедурные требования, необходимые для использования этого инструмента.

Анастасия Домбицкая