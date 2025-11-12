Бывший начальник ЦПК Харламов стал замдиректора Института РАН по науке

Экс-начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК входит в госкорпорацию «Роскосмос») Максим Харламов назначен на должность замдиректора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке, сообщили в пресс-службе института ТАСС.

Господин Харламов покинул пост начальника ЦПК, который он занимал с 2021 года, в октябре по собственной инициативе, сообщали в «Роскосмосе». Экс-начальник работал в ЦПК с 1989 года. Временно исполняющим его обязанности назначен командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

ИМБП открыт в 1963 году по инициативе академиков М. В. Келдыша и С. П. Королева. Институт проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по медико-биологическому обеспечению лет управляемых космических объектов.