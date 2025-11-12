The Guardian: Италия начала расследование против «снайперов-туристов» в Сараево

Миланская прокуратура начала расследование в отношении итальянцев, которых подозревают в том, что во время войны в Боснии и Герцеговине они ездили в Сараево, чтобы пострелять по жителям осажденного города. Об этом пишет The Guardian. Их обвиняют в преднамеренных убийствах, совершенных с особой жестокостью и из низменных побуждений. Расследование ведет следователь миланской прокуратуры Алессандро Гобби.

Сараево в течение четырех лет — с 1992 по 1996 год — осаждали вооруженные силы боснийских сербов. За время осады около 10 тыс. жителей города погибли при артиллерийских обстрелах, а также от огня снайперов.

The Guardian пишет, что расследование было начато после того, как итальянский писатель Эццио Гаваццени собрал доказательства таких преступлений и подал заявление в прокуратуру. Он идентифицировал нескольких итальянцев, которые занимались «снайперским туризмом».

Господин Гаваццени рассказал, что его внимание к этой теме привлек вышедший в 2022 году документальный фильм словенского режиссера Мирана Зупанича «Сараевское сафари». В фильме бывший солдат сербских отрядов рассказывает, что граждане западных стран приезжали туда, чтобы стрелять по жителям Сараево с окружающих город холмов.

После этого господин Гаваццени начал собственное расследование. По его словам, на позиции сербских войск вокруг Сараево приезжало «много итальянцев», а также немцы, французы, англичане, «люди из всех западных стран, которые платили большие деньги за то, чтобы их привезли туда и дали пострелять по мирным жителям». «Никаких политических или религиозных мотивов у них не было. Это были богатые люди, которые приезжали туда ради развлечения и личного удовлетворения»,— сказал он.

Яна Рождественская