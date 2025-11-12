Песков: у отношений России и США блестящие перспективы

В Кремле считают, что у отношений РФ и США блестящие перспективы и сторонам стоило бы их улучшить, открыв новые возможности для экономического сотрудничества двух стран. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил телеканалу CNN. При этом он отметил, что пока стороны теряют время и деньги.

«Мы должны улучшить наши двусторонние отношения,— сказал господин Песков корреспонденту CNN. — Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества».

Ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США продолжают контакты. По его словам, контакты проходят и по телефону, и путем личного общения, когда представляется такая возможность, однако в ограниченном масштабе.

С 24 по 26 октября в Вашингтоне находился с визитом спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Там он заявил, что Москва и Вашингтон близки к «дипломатическому урегулированию» конфликта на Украине. По итогам визита спецпредставитель президента заявил, что стороны договорились организовать встречу представителей Конгресса США и Госдумы. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 ноября в интервью российским СМИ заявил, что подготовка встреч на уровне различных ведомств застопорилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о переносе саммита с президентом России Владимиром Путиным.

Анастасия Домбицкая