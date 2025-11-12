Александра Ефанова прогнали с берега

ООО «Хорс», подконтрольное семье бывшего председателя Шестого кассационного суда в Самаре Александра Ефанова, признано банкротом по собственному иску. Компания подала иск о несостоятельности после того, как Генпрокуратура изъяла у нее земельных участков общей площадью 3,8 га в прибрежной зоне, полученный при помощи фиктивной документации. Генерального директора «Хорса» Дмитрия Полянского за мошенническую схему суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. По данным электронной картотеки суда, общая сумма кредиторской задолженности банкрота составляет 21 млн руб., при этом у компании отсутствует какое-либо имущество или денежные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Конкурсным управляющим ООО «Хорс», согласно решению Арбитражного суда Самарской области, назначена Наталья Табаченкова, член союза арбитражных управляющих «Правосознание». Первым кредитором, включенным в реестр, стала налоговая служба с суммой требований в размере 9,1 млн руб., из которых 6,6 млн руб. — основной долг, 2,5 млн руб. — пени и 3 тыс. руб. — штраф. Иск компании о собственном банкротстве арбитражный суд зарегистрировал в конце марта 2025 года. За полторы недели до этого бывшего генерального директора компании Дмитрия Полянского Самарский районный суд Самары приговорил к восьми годам колонии общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже приговор смягчили до пяти лет колонии. Уголовное дело касалось незаконно приобретенных земельных участков площадью 3,8 га в прибрежной зоне Самары и участка площадью 40 га на острове Поджабном. Дмитрий Полянский вину не признал.

ООО «Хорс» зарегистрировано в Самаре в 2008 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», основной вид деятельности компании — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Финансовая отчетность общества в «СПАРК-Интерфаксе» не опубликована.

Собственниками «Хорса» являются в равных долях Валентина Афанасьева и Вера Казачева. По данным экс-депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра (с сентября этого года занимает пост губернатора Курской области), последняя является тещей Ивана Ефанова, сына бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. В 2023 году Высшая квалификационная коллегия судей РФ досрочно лишила Александра Ефанова полномочий судьи. Этому предшествовала проверка ВККС данных Александра Хинштейна о сделках и дорогостоящем имуществе судьи, покупках земли на острове Поджабный в Самаре по заниженной цене, аренде автомобиля Toyota Sequoia у основателя ГК «Тон-Авто» Александра Курылина, покупке автомобиля Lexus и часов Breguet.

Земля на острове в Самаре была куплена у ООО «Эра», которым также руководил Дмитрий Полянский. Более того, совладельцем «Эры» в 2014–2016 годах был сын председателя Иван Ефанов, возглавлявший департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области. Всего «Эре» на Поджабном принадлежало 40 га земли. В декабре 2023 года суд распорядился вернуть участок в государственную собственность. Тогда же в собственность государства вернулись в граница 1-й и 2-й просек в Самаре на берегу Волги. По данным прокуратуры региона, в 2014 году на участках началось строительство 12 гостевых домов под видом базы отдыха.

«В 2016 году изготовлена фиктивная техническая документация на строения, зарегистрировано право собственности на незаконно возведенные объекты недвижимости. Это позволило использовать льготное право выкупа земли по заниженной стоимости. В результате организация незаконно приобрела три земельных участка общей площадью 3,8 га, причинив ущерб администрации города на сумму более 100 млн руб.», — говорилось в сообщении надзорного ведомства. Первым кредитором, включенным в реестр, стала налоговая служба с суммой требований в размере 9,1 млн руб., из которых 6,6 млн руб. — основной долг, 2,5 млн руб. — пени и 3 тыс. руб. — штраф. Как указано в электронной картотеке арбитражного суда, по данным бухгалтерского учета, кредиторская задолженность ООО «Хорс» составляет 21, 2 млн руб., из которых задолженность по налогам и сборам — 8,8 млн руб., задолженность перед кредиторами — 4,8 млн руб., задолженность по займам — 7,5 млн руб. Какое-либо имущество или денежные средства у должника отсутствуют.

Как поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков, при недостаточном имуществе контролировавшие должника лица подлежат привлечению к субсидиарной ответственности, если неплатежеспособность вызвана именно их действиями или бездействием.

«В рассматриваемой ситуации наличие приговора в отношении генерального директора за мошенническую схему создает достаточно вескую опору для привлечения его к субсидиарной ответственности, так как приговор все же имеет часто решающее значение для арбитражного суда. В случае предоставления доказательств наличия контроля со стороны иных лиц, а также причинной связи между действиями и банкротством должника субсидиарная ответственность может быть возложена и на таких лиц. Вопрос обращения взыскания в отношении лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, является второстепенным, так как в случае отсутствия возможности погасить данные требования денежными средствами будет приведен в действие механизм обращения взыскания на имущество данных лиц», — говорит Олег Пермяков.

Евгений Чернов