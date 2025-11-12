Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве завершились похороны актера Владимира Симонова, передает корреспондент StarHit. Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Ириной Мирошниченко и Юрием Николаевым — на 21 участке.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Панихида прошла в театре им. Вахтангова, в котором служил Симонов. Проститься с актером пришли близкие и коллеги, в числе которых актеры Виктор Добронравов, Александр Яцко, Александр Олешко и Леонид Ярмольник, а также актрисы Людмила Максакова и Юлия Рутберг и режиссер Сергей Урсуляк. Церемонию сопровождала музыка из спектаклей, в которых играл актер.

Владимир Симонов умер 9 ноября в возрасте 68 лет. Он играл в спектаклях «Мистерия-буфф» по пьесе Владимира Маяковского, «Кот в сапогах» по мотивам произведения Шарля Перро, «Антоний и Клеопатра» по трагедии Уильяма Шекспира.

Фильмография актера начала пополняться в 80-х годах и насчитывает более 100 ролей. В число известных картин с его участием входят «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница: Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион» и «Ржевский против Наполеона».

Прощание с Владимиром Симоновым

Актер Сергей Маковецкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Проститься с актером пришли его семья, коллеги и поклонники

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Александр Яцко (второй слева) и режиссер, продюсер Сергей Сенин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В последний путь актера по традиции проводили под громкие аплодисменты

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: сыновья Владимира Симонова, актеры Владимир и Василий, вдова актриса Яна Соболевская и актер Виктор Добронравов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер, продюсер Сергей Сенин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Сергей Маковецкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Вдова Владимира Симонова, актриса Яна Соболевская (в центре), его сын Василий (третий слева) и актер Владимир Вдовиченков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актеры Марина Есипенко и Андрей Ильин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Людмила Максакова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Юлия Рутберг (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок (слева), актеры Никита Тау Наледи (в центре) и Марина Есипенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер, продюсер Леонид Ярмольник

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Архивные фотографии Владимира Симонова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер Павел Сафонов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актер Сергей Маковецкий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актриса Юлия Рутберг

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Актеры Виктор Вержбицкий (слева) и Дмитрий Соломыкин перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

