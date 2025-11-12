Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве завершились похороны актера Владимира Симонова, передает корреспондент StarHit. Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Ириной Мирошниченко и Юрием Николаевым — на 21 участке.

Церемония прощания с Владимиром Симоновым в театре им. Вахтангова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Церемония прощания с Владимиром Симоновым в театре им. Вахтангова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Панихида прошла в театре им. Вахтангова, в котором служил Симонов. Проститься с актером пришли близкие и коллеги, в числе которых актеры Виктор Добронравов, Александр Яцко, Александр Олешко и Леонид Ярмольник, а также актрисы Людмила Максакова и Юлия Рутберг и режиссер Сергей Урсуляк. Церемонию сопровождала музыка из спектаклей, в которых играл актер.

Владимир Симонов умер 9 ноября в возрасте 68 лет. Он играл в спектаклях «Мистерия-буфф» по пьесе Владимира Маяковского, «Кот в сапогах» по мотивам произведения Шарля Перро, «Антоний и Клеопатра» по трагедии Уильяма Шекспира.

Фильмография актера начала пополняться в 80-х годах и насчитывает более 100 ролей. В число известных картин с его участием входят «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница: Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион» и «Ржевский против Наполеона».