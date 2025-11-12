Депутаты одобрили три источника

Бюджет Ульяновской области на 2026 год принят депутатами заксобрания Ульяновской области в первом чтении. В отличие от прошлых лет обсуждение прошло спокойно, без критики и обозначения главных болевых точек главного финансового документа. Рост доходной части планируется до 10%, основные источники доходов — акцизы, НДФЛ и налог на прибыль, который, правда, снизил темпы роста. Спикер заксобрания Валерий Малышев считает, что если учесть геополитическую ситуацию, в которой живет страна, санкции и СВО, то «в этих условиях это нормальный бюджет». Депутаты признают, что проблемы с бюджетом есть, но их не стали выносить на пленарное заседание, поскольку все споры прошли при подготовке бюджета, а высокая планка доходной части привела к консолидации депутатского корпуса.

Спикер заксобрания Валерий Малышев считает, что с учетом геополитической обстановки бюджет региона нормальный

В среду депутаты Ульяновской области приняли законопроект о бюджете Ульяновской области на 2026 год в первом чтении.

Как доложила депутатам зампред облправительства, министр финансов Наталья Брюханова, проект бюджета составлен, исходя из условий базового варианта прогноза социально-экономического развития Ульяновской области, при котором в 2026 году численность региона составит 1 млн 158 тыс. человек, валовый региональный продукт — 923,211 млрд руб., индекс промпроизводства — 104,6%, прибыль прибыльных организаций — 104,3%, инфляция по региону — 4%, рост зарплаты — на 12%.

Согласно проекту облбюджета, общие доходы составят 117,543 млрд руб., в том числе безвозмездные поступления из федерального центра — 20,424 млрд руб. (в первоначальном бюджете 2025 года общая сумма доходов составляла 99,459 млрд руб.). Собственные доходы бюджета — 97,119 млрд руб. (рост на 10% по сравнению с первоначальным бюджетом на 2025 год). Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 118,528 млрд руб. (в первоначальном бюджете-2025 он составлял 100,452 млрд руб.). Дефицит бюджета установлен на уровне 984 млн руб. (0,99%). Верхний предел госдолга на 1 января 2027 года планируется на уровне 46,188 млрд руб. Долговая нагрузка составит 47,6%. Без учета инфраструктурных бюджетных кредитов она составит 43,9%.

Как отметила Наталья Брюханова, собственные доходы бюджета имеют три главных источника, три составные части — акцизы, НДФЛ и налог на прибыль.

Прогнозируемая доля доходов от акцизов (33,316 млрд руб.) составляет 34,3% от общего объема собственных доходов бюджета. Основную часть из них составляют акцизы на алкогольную продукцию (25,867 млрд руб.), где основные поступления идут от акцизов на пиво (24,240 млрд руб.). Поступления от акцизов на нефтепродукты прогнозируются в объеме 7,449 млрд руб.

НДФЛ, согласно прогнозу, дает 31,3% общего объема собственных доходов бюджета (30,354 млрд руб.). Налог на прибыль (18,800 млрд руб.) составит 19,4% в структуре доходов.

Общий объем расходов облбюджета на 2026 год в сравнении с первоначальным бюджетом на 2025 год запланирован с ростом на 18,075 млрд руб. рублей (рост на18,0 %). Как и прежде, отметила министр, наибольший удельный вес в расходах облбюджета занимают расходы на обеспечение публичных услуг в сфере соцполитики, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. Доля этих расходов в общей сумме расходов бюджета составит 68,5 % (81,178млрд руб.).

В отличие от прошлых лет в этом году обсуждение законопроекта на пленарном заседании заксобрания прошло тихо, спокойно, без критики. В целом депутаты больше давали облправительству рекомендации, на что следовало бы обратить внимание. Так, депутат Виталий Кузин (КПРФ) рекомендовал проанализировать, почему регион не смог реализовать все выделенные федеральные средства, а также разобраться с закупками в соцпитании, где фактически сохраняется монополизм. Дмитрий Грачев (ЛДПР) рекомендовал активней искать дополнительные источники доходов, обратить, к примеру, внимание на частных перевозчиков, «где более сотни единиц автотранспорта не имеют валидаторов», и деньги уходят мимо бюджета, ускорить введение в оборот земельных участков, разобраться с «серыми зарплатами», поскольку сегодня в регионе «тысячи работников имеют зарплаты ниже МРОТ, хотя в реальности это явно не так», а также обратить внимание на финансирование детско-юношеского спорта, чтобы не было поборов с родителей. Константин Долгов (ЕР) рекомендовал обратить внимание на необходимость снижения расходов на обслуживание госдолга, «которые ежегодно составляют 5,5 млрд руб.», а также проанализировать снижение доходов на прибыль корпоративного сектора (по словам министра финансов, на сегодня 54 региона России не выполняют план по доходам от налога на прибыль) и повысить уровень администрирования по платежам за ущерб, наносимый окружающей среде. Он также указал на риски инфляции, которая может оказаться выше запланированных четырех процентов.

Спикер заксобрания Валерий Малышев заметил, что «мы как-то подзабыли, что не первый год идет СВО», «выступаем, как будто ничего не произошло», в то время как страна выдержала все санкции и иные недружественные действия «супостатов». «Успехи все равно есть, рост доходов все равно есть, несмотря ни на что. И в этих условиях, я считаю, бюджет нормальный»,— отметил спикер, поставив законопроект на голосование. Бюджет в первом чтении был принят единогласно.

Председатель бюджетного комитета заксобрания Мария Шпак признала, что в прошлые годы обсуждение бюджета было более жестким и критическим, «потому что тогда уже в первом чтении затрагивали и расходные статьи бюджета». «В этот же раз рассматривались только основные цифры бюджета и доходные статьи, а все проблемные вопросы обсуждались раньше. Большая работа была проведена при так называемом нулевом чтении, когда депутаты, председатели комитетов могли прийти на заслушивания и высказать все свои предложения по каждой отрасли. У каждой фракции уже сформировалось мнение по расходам, которые не нашли свое отражение в проекте бюджета, и все эти предложения будут оформлены через таблицы поправок»,— пояснила депутат. Она также заметила, что реальные примеры недофинансирования в бюджете есть, в том числе по здравоохранению, где средства на закупку лекарств, к примеру, предусмотрены пока только из расчета девяти месяцев, «но это связано еще и с тем, что пока у минздрава нет необходимого программного аппаратного комплекса, позволяющего вести учет, расход и потребность в лекарствах». Мария Шпак также заметила, что бюджетом дана очень высокая планка по доходам, и чтобы обеспечить исполнение по всем источникам в условиях, когда даже по 2025 году не выполняется план по доходам от налога на прибыль, «придется очень много и напряженно работать». «Наверное, именно поэтому споров по доходной части сегодня не было, наоборот, была консолидация депутатов»,— сказала глава бюджетного комитета.

