Врача вызвали на дом

В Перми суд отправил под домашний арест экс-главу регионального минздрава Вадима Плотникова. По версии следствия, в 2016 году, будучи главврачом краевого онкодиспансера, он получил в качестве взятки от бизнесмена Дмитрия Кондрашова дом и земельный участок стоимостью 17,6 млн руб. Деньги предназначались за заключение договоров в пользу компаний господина Кондрашова. Несколько лет назад недвижимость была оформлена на предпринимателя, но господин Плотников, по показаниям соседей, стал проживать в доме сразу после ремонта. В 2021 году, после ухода из бюджетной сферы, Вадим Плотников оформил дом и участок на себя. В этот момент, как считают в СК, был окончен состав преступления. Сам обвиняемый говорит, что «не совсем согласен» с версией силовиков.



Уголовное дело в отношении пенсионера Вадима Плотникова было возбуждено 9 ноября в СУ СКР по Пермскому краю на основании оперативных материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. Явку с повинной сотрудникам дал предприниматель Дмитрий Кондрашов, который сейчас отбывает срок в ИК-29 (Соликамск). Он был осужден Кировским райсудом Иркутска за мошенничество при поставках оборудования в местные больницы. Господин Кондрашов сообщил, что дал взятку Вадиму Плотникову в виде дома и земельного участка. На тот момент господин Плотников занимал должность главного врача краевого онкологического диспансера. Деньги предназначались за то, что учреждение будет заключать договоры на поставку лекарств и медоборудования с компаниями, подконтрольными Дмитрию Кондрашову.

В 2016 году господин Кондрашов приобрел дом и землю на хуторе Русское Поле, который расположен недалеко от села Фролы в Пермском муниципальном округе. Как говорят знакомые с ситуацией источники, продавцом выступил один из известных в Прикамье представителей медицинского сообщества. Деньги продавцу предприниматель перевел безналичными переводами. По их утверждению, изначально недвижимость была оформлена на Дмитрия Кондрашова, но Вадим Плотников произвел там ремонт, после чего заселился в дом. Такие показания дали силовикам соседи обвиняемого. В 2016–2017 годах господин Плотников был министром здравоохранения региона в правительстве Виктора Басаргина. После ухода с этой долж­ности он руководил краевым фтизиопульмонологическим диспансером и уволился оттуда в 2021 году. Покинув бюджетную сферу, Вадим Плотников оформил недвижимость на себя.

Утром 10 ноября фигурант был задержан, после чего следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Обосновывая ходатайство, представитель СУ СКР по Пермскому краю сообщила, что господин Плотников обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. По ее мнению, фигурант обладает обширными связями, в том числе в правоохранительных органах. Находясь на свободе, он может воспрепятствовать расследованию дела, а также оказать давление на свидетелей. Кроме того, Вадим Плотников может скрыться, у него есть недвижимость за границей, за рубежом проживают и его близкие родственники. Прокурор Анна Кисель позицию органа предварительного следствия поддержала, добавив, что расследование уголовного дела находится в начальной стадии, идет активный сбор доказательств.

Сам Вадим Плотников сказал, что «не совсем согласен с версией следственного комитета», и просил не заключать его под стражу. Отвечая на вопрос судьи Татьяны Мейлер, обвиняемый сообщил, что готов предоставить 500 тыс. руб. в качестве залога. Также у него есть квартира и дом в Русском Поле для нахождения под домашним арестом в случае избрания такой меры пресечения.

Защитник господина Плотникова адвокат Владимир Лисафьев заявил, что оснований заключать его клиента под стражу, по его мнению, нет. По его словам, доводы следствия о необходимости ареста ничем не подтверждены и являются домыслами. «В ходатайстве говорится о каких-то коррупционных связях, в том числе и в правоохранительных и государственных органах, это все предположения,— убеждал юрист судью.— Если у него есть какие-то связи, то пусть следствие назовет лиц, которые будут помогать пенсионеру в этой ситуации». По его мнению, основные доказательства в виде явки с повинной и допроса предпринимателя уже собраны, повлиять на это Вадим Плотников уже не может. Кроме того, характеристики задержанного говорят о том, что у него нет криминальных наклонностей. По его мнению, достаточной мерой пресечения для обвиняемого может быть домашний арест.

В итоге суд в ходатайстве следователю отказал и отправил господина Плотникова под домашний арест до 8 января следующего года. Ему запрещено общаться со свидетелями по делу, а также использовать средства связи и покидать жилое помещение. Представители прокуратуры и СК от комментариев по поводу решения воздержались.

Дмитрий Астахов