Петербуржцев вновь предупредили об ухудшении погоды из-за сильного ветра

На территории Санкт-Петербурга снова ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города предупредили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 13 ноября, в Петербурге местами прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, уточнили в ведомстве.

Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность во избежание риска возникновения ДТП. Гражданам рекомендовано держаться подальше от деревьев, остановок, навесов и ненадежных конструкций.

Андрей Цедрик