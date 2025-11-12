МУК вашему дому

Вместо муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ), в отношении которой подано заявление о банкротстве, может быть создана новая управляющая компания. О такой возможности вчера заявили власти Перми. Пока управлять муниципальным жилфондом продолжит ГКТХ. Депутаты гордумы считают, что при создании новой управляющей компании необходимо учесть прошлые ошибки.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Замглавы администрации Перми Артем Балахнин заявил, что у городских властей уже есть планы по созданию новой управляющей компании вместо ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство». «Думаю, к декабрю мы сможем представить предложение с учетом опыта предыдущих организаций для более сбалансированного старта в этом виде деятельности»,— отметил господин Балахнин. Эту информацию он озвучил вчера на заседании комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству во время доклада о деятельности МУП ООО «ГКТХ».

Напомним, осенью этого года стало известно о том, что муниципальной управляющей компании грозит банкротство. Соответствующее заявление зарегистрировано Арбитражным судом Пермского края. Конкурсным кредитором выступает учредитель организации — ООО «ПМУП ГКТХ». Согласно материалам дела, общая сумма задолженности предприятия составляет 2,73 млн руб. Заявление оставлено без движения до 14 ноября.

Проблемы у общества начались в 2024 году, когда значительно ухудшились финпоказатели: выручка сократилась со 101 млн руб. до 99 млн руб., чистая прибыль — с 4 млн руб. до 980 тыс. руб. Кризисная ситуация сложилась у компании после того, как ее прежнего руководителя Людмилу Осинцеву обвинили в получении взятки и многочисленных процессуальных действиях. После ее ареста у МУПа несколько раз менялось руководство. С мая этого года обязанности директора исполняет Диана Салахова.

Вчера на заседании комитета госпожа Салахова сообщила, что начало процедуры банкротства ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» является вынужденным и связано с финансовыми трудностями предприятия. На текущий момент его дебиторская задолженность составляет 96,1 млн руб., кредиторская — 43,4 млн руб. Также существует задолженность по оплате налогов в размере 6 млн руб. «В период удовлетворения заявления, поданного в арбитражный суд, в отношении организации вводится процедура наблюдения на срок до шести месяцев. На это время будет приостановлено исполнение документов по имущественным взысканиям»,— рассказала и. о. руководителя учреждения.

Сейчас организация курирует 51 многоквартирный дом, в том числе 21 аварийный. Замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Петухов отметил, что начало процедуры банкротства в отношении предприятия не приостановит его текущую деятельность — обслуживание домов будет продолжаться. При этом процедура наблюдения позволит освободить от ареста счета предприятия, а также «восстановить в какой-то мере финансирование текущей деятельности».

Председатель комитета по городскому хозяйству Пермской гордумы Максим Спиридонов назвал сложившуюся ситуацию вокруг ООО «ПМУП ГКТХ» «печальной» и поручил при разработке новой муниципальной организации использовать опыт других управляющих компаний. «Единственная просьба в том, чтобы учесть все те ошибки, которые были допущены в прошлом»,— подчеркнул он.

Анастасия Леонтьева