Bloomberg: около миллиарда баррелей нефти скопилось на танкерах в мировом океане

На танкерах в морях и океанах с августа накопилось около 1 млрд баррелей нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компаний Vortexa, Kpler и OilX. По данным издания, существенная часть этого объема приходится на нефть из стран, находящихся под санкциями. Из всего количества нефти от 20% до 40%, по разным данным, приходится на топливо из России, Ирана и Венесуэлы.

В общемировом производстве на эти страны приходится лишь 17%, а значит, запасы их нефти накапливаются на танкерах быстрее, чем нефть из других регионов. Как отмечает Bloomberg, накопление связано как с ростом производства, в том числе в России, так и с воздействием санкций, из-за чего многие порты по всему миру отказываются принимать такую нефть.

«Частично этот рост объясняется более суровыми западными санкциями, из-за которых российская нефть накапливается на судах и не может быть разгружена»,— считают аналитики компании Clarksons Securities.

При этом Bloomberg пишет, что накапливается и нефть, не затронутая какими-либо санкциями. Прежде всего речь идет о Саудовской Аравии, которая в последние месяцы наращивает производство и экспорт.

