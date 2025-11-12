В Госдуме предложили продлить срок медосвидетельствования инвалидов в новых регионах

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсудили возможность продлить для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действие справок об инвалидности, выданных до 1 марта 2023 года. Зампред комитета Совета федерации по социальной политике и сенатор РФ от ЛНР Дарья Лантратова предложила пролонгировать эти документы до 2027 года.

В этом случае жители новых регионов успеют пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ), пояснила сенатор. По действующему законодательству это нужно сделать до 1 января 2026 года. «Общая численность инвалидов в воссоединенных регионах — больше 227 тыс. человек, при этом пройти медико-социальную экспертизу необходимо еще порядка 170 тыс. человек»,— заявила госпожа Лантратова и добавила, что «именно с этой темой» связаны 60% обращений граждан к ней.

По словам сенатора, за оставшееся время пройти МСЭ невозможно «по объективным причинам». Она упомянула кадровый дефицит в сфере здравоохранения, проблему скорости бумажного документооборота, необходимость актуализации персональных данных, а также «проведение не только повторных, но и первичных освидетельствований». При обсуждении инициативы депутат Николай Коломейцев (КПРФ) уточнил, что «значительное число» людей с инвалидностью «вообще не имеют никаких документов», так как бумаги остались на территории Украины или «сожжены».

Зампред комитета Михаил Терентьев (ЕР) подтвердил, что инициатива уже получила положительный отзыв от правительства. Однако там предложили продлить срок действия документов не на два года, а только на один. При этом депутат согласился, что «проблема носит социальный характер», и предложил на будущем заседании Госдумы принять законопроект в первом чтении.

Светлана Синица