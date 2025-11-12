И т. д. и ТПП

В Пермской торгово-промышленной палате более чем на 50% обновился совет организации. Из его состава вышли крупные представители бизнеса. В то же время орган управления пополнился 24 новыми членами, среди которых как руководители крупных предприятий, так и индивидуальные предприниматели. Вышедшие предприниматели пояснили, что не видят необходимости своего участия в составе совета. Президент ПТПП Вячеслав Белов считает новый состав более современным, отвечающим вызовам текущего времени. Эксперты отмечают, что обновление никак не отразится на поддержке бизнеса, а напротив, даст возможность развития деятельности палаты.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера на очередном съезде союза «Пермская торгово-промышленная палата» были избраны органы управления на ближайшие пять лет. По итогам голосования существенно обновился состав совета Пермской ТПП. Из прежнего состава, насчитывающего 33 представителя, в новый не вошли 18 человек. Так, совет покинули экс-президент ТПП Олег Жданов, бизнесмен, экс-председатель краевого правительства Николай Бухвалов, общественный деятель Дмитрий Жебелев, гендиректор выставочного объединения «Пермская ярмарка» Сергей Климов, экс-ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов, бизнесмен Андрей Семериков, директор ООО «Буматика» Сергей Чудинов, гендиректор ПАО «Пермская энергосбытовая компания» Игорь Шершаков.

Изменился и состав правления, в котором не оказалось Лилии Ширяевой, ранее представлявшей в органе управления ПТПП АНО «Союзэкспертиза-Пермь». Стоит отметить, что ранее госпожа Ширяева, которая сейчас возглавляет Общественную палату Пермского края, также заявила о том, что покинет этот пост по истечении своих полномочий в начале следующего года. Вышедшие из состава совета бизнесмены, опрошенные «Ъ-Прикамье», отказались выдвигать свои кандидатуры, отметив, что не видят необходимости участия в таком органе. «Думаю, крупному бизнесу нет смысла активно участвовать в работе ТПП, поскольку у него есть возможность решать вопросы с органами власти напрямую. Все же задачи торгово-промышленной палаты состоят больше в помощи малым и средним предприятиям. Впрочем, после закрытия многих границ возможности палаты в направлении внешнеэкономической деятельности существенно сократились»,— пояснил один из них.

Пермская торгово-промышленная палата — крупнейшее бизнес-объединение региона. Была основана в 1991 году по инициативе 60 предприятий. В состав Пермской ТПП входит около 1 тыс. компаний разных масштабов бизнеса и отраслей экономики. Организация ориентирована на защиту интересов членов палаты, содействие улучшению условий ведения бизнеса, оказание профессиональных услуг. Ключевые компетенции: организация и сопровождение закупок, поддержка участников ВЭД, экспертизы, оценочная деятельность, юридический консалтинг.

Новый состав совета расширился до 39 представителей. В числе прочих в него вошли: генеральный директор АО «Камтэкс-Химпром» Оксана Бреднева, гендиректор АО «Специализированный застройщик „Кортрос-Пермь“» Анатолий Маховиков, перевозчик Александр Стерлягов, гендиректор ООО «Тенториум» Сергей Семушин, собственник ГК «Автомое» Марат Хазиев, гендиректор ПЦБК Юрий Марков и несколько индивидуальных предпринимателей. Возглавил новый состав совета гендиректор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылев, вошедший в состав совета также впервые. Ранее эту должность занимал Олег Жданов.

В то же время место в совете сохранили гендиректор АО «ПНППК» Алексей Андреев, директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» Дмитрий Теплов, главный управляющий директор ООО «НОВОГОР-Прикамье» Сергей Касаткин, руководитель филиала ООО «ТРАСКО» в Перми Денис Кива и другие участники палаты.

Президент Пермской ТПП Вячеслав Белов пояснил, что решение об участии в совете каждый представитель принимает самостоятельно. По его словам, предложения были направлены всем действующим членам палаты. «Те, кто активно с палатой взаимодействуют, они заинтересованы войти в совет»,— отметил президент ТПП. По его словам, состав совета расширился, появились представители нового вида бизнеса. «Я считаю, что совет стал более современным с точки зрения сегодняшних вызовов. Сейчас другие задачи у бизнеса, другие интересы, поэтому пришли другие компании, более активные. Это вообще естественный процесс»,— объяснил господин Белов ротацию состава.

Бизнес-омбудсмен Пермского края Павел Новоселов высоко оценил деятельность ПТПП. «На мой взгляд, палата активно участвует в жизни Пермского края. Формирует деловой климат,— говорит господин Новоселов.— Палата обновилась не полностью. В любом случае, когда приходят новые люди с новым видением — это очень хорошо. А ветераны, которые остались в палате, могут оказывать поддержку с точки зрения опыта».

Директор фонда развития промышленности Дмитрий Порохин считает, что изменение состава совета никак не повлияет на работу палаты. «ТПП многогранна и не может зависеть от конкретных персоналий. Это структура больших оборотов и больших высот. Какая бы ни происходила ротация, она никак не может повлиять на саму суть поддержки бизнеса»,— подчеркнул эксперт.

