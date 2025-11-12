AirAsia чертит маршрут в Россию

Азиатские авиаперевозчики продолжают борьбу за российский рынок. Крупнейший малазийский лоукостер AirAsia планирует запустить из Бангкока в Москву прямое авиасообщение. Как сообщил глава компании Тони Фернандес на туристическом форуме в Эр-Рияде, начать полеты AirAsia намерена в течение шести месяцев. Билеты будут стоить около $175-200 в одну сторону. В планах у компании также открытие рейсов из Японии во Владивосток.

Выход такого игрока на российский рынок изменит авиасообщение с Азией, а его цены на билеты могут заметно ударить по конкурентам, считает гендиректор компании «Транс-Шоу Тур», председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров: «Этого мы ждали очень давно, потому что переговоры с Малайзией ведутся, по крайней мере, уже два года. AirAsia — это азиатский перевозчик, очень крупный, его считают лоукостером. Он таковым и является, но летает по региону и на дальние расстояния. У компании есть широкофюзеляжные самолеты, поэтому они могут совершать рейсы в Россию. Думаю, что цена билетов будет вполне приемлемой. Сейчас рейс в этот регион, в Малайзию или Таиланд, стоит от 80 тыс. руб., то есть где-то от $1 тыс. Думаю, что AirAsia предложит другие тарифы, которые будут ниже тех, что есть на рынке. Если они поставят $500, это тоже никого не испугает, кроме перевозчиков, которые сейчас работают на этом направлении. Ведь понятно, что выход на рынок такого игрока может обрушить цены».

В AirAsia ожидают, что пассажиропоток из России составит около 600 тыс. человек ежегодно, а количество туристов из Азии может достичь 0,5 млн. В среднем прямой перелет из Москвы в Бангкок занимает от девяти до десяти часов, а с пересадкой может занять до 28. Появление такого лоукостера значительно увеличит интерес к региону, считает заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «Востребованы дешевые билеты, потому что довольно много недорогого размещения, которое вполне по карману публике с небольшими доходами, но перелеты достаточно дороги. И это ограничивало спрос, скажем, на сегмент "эконом+", который недотягивает до среднего класса. Благодаря таким предложениям, конечно, сильно вырастет поток именно туристов с ограниченными бюджетами. Сейчас в Юго-Восточную Азию прямые рейсы есть, но их мало. Вариантов с пересадками куда больше. Летают и турецкие авиалинии, и арабские. Но в основном стыковочные рейсы осуществляются через Дубай, Абу-Даби. То есть выбор перелетов большой, а цены для такого достаточно далекого направления не такие высокие и начинаются с 60-70 тыс. руб. В Европу сейчас дороже слетать. Так что можно сказать, что это не очень дорого, но, тем не менее это далеко не эконом-сегмент.

В Китай, в частности, можно улететь даже за 40 тыс. руб. И если по такой же цене можно будет попасть, например, в Индонезию или даже Таиланд, то к этим странам существенно вырастет интерес.

При этом сейчас уже рейтинг лоукостеров достаточно высокий, сам их принцип в том числе подразумевает, что им выгоднее покупать новые самолеты. Ведь они дешевле в эксплуатации, чем старые лайнеры. Поэтому я думаю, что проблем из-за этого не возникнет».

Открытие новых направлений выгодно не только для туристов из России, но и для зарубежных авиакомпаний тоже, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Страны Юго-Восточной Азии — это сейчас ключевые рынки в выездном турпотоке. Например, Таиланд в этом году примет не менее 2 млн российских туристов. Конечно, авиационные билеты — это зачастую основная составляющая в турпакете, их доля достигает 50-70%. В целом по различным направлениям иностранные игроки перевозят свыше 4 млн человек. Выход на рынок зарубежной авиакомпании — это, конечно, большой плюс как для туроператоров, так и для туристов. Анонсируются очень существенные цифры по пассажиропотоку. Это конкуренция между перевозчиками, которую мы видели, например, на китайском или турецком направлении. При этом российский рынок компаниям из Китая и Восточной Азии также очень выгоден, так как средний чек выше, чем на аналогичные направления в международном сегменте из других стран».

В конце прошлого месяца Россия восстановила прямое авиасообщение с Филиппинами. По данным Росавиации, первый рейс из Иркутска в Калибо выполнила «ИрАэро».

