AirAsia чертит маршрут в Россию

С чем связан интерес авиакомпаний к отечественному рынку

Азиатские авиаперевозчики продолжают борьбу за российский рынок. Крупнейший малазийский лоукостер AirAsia планирует запустить из Бангкока в Москву прямое авиасообщение. Как сообщил глава компании Тони Фернандес на туристическом форуме в Эр-Рияде, начать полеты AirAsia намерена в течение шести месяцев. Билеты будут стоить около $175-200 в одну сторону. В планах у компании также открытие рейсов из Японии во Владивосток.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Выход такого игрока на российский рынок изменит авиасообщение с Азией, а его цены на билеты могут заметно ударить по конкурентам, считает гендиректор компании «Транс-Шоу Тур», председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров: «Этого мы ждали очень давно, потому что переговоры с Малайзией ведутся, по крайней мере, уже два года. AirAsia — это азиатский перевозчик, очень крупный, его считают лоукостером. Он таковым и является, но летает по региону и на дальние расстояния. У компании есть широкофюзеляжные самолеты, поэтому они могут совершать рейсы в Россию. Думаю, что цена билетов будет вполне приемлемой. Сейчас рейс в этот регион, в Малайзию или Таиланд, стоит от 80 тыс. руб., то есть где-то от $1 тыс. Думаю, что AirAsia предложит другие тарифы, которые будут ниже тех, что есть на рынке. Если они поставят $500, это тоже никого не испугает, кроме перевозчиков, которые сейчас работают на этом направлении. Ведь понятно, что выход на рынок такого игрока может обрушить цены».

Как открытие рейсов без пересадок скажется на турпотоке в Малайзию

В AirAsia ожидают, что пассажиропоток из России составит около 600 тыс. человек ежегодно, а количество туристов из Азии может достичь 0,5 млн. В среднем прямой перелет из Москвы в Бангкок занимает от девяти до десяти часов, а с пересадкой может занять до 28. Появление такого лоукостера значительно увеличит интерес к региону, считает заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «Востребованы дешевые билеты, потому что довольно много недорогого размещения, которое вполне по карману публике с небольшими доходами, но перелеты достаточно дороги. И это ограничивало спрос, скажем, на сегмент "эконом+", который недотягивает до среднего класса. Благодаря таким предложениям, конечно, сильно вырастет поток именно туристов с ограниченными бюджетами. Сейчас в Юго-Восточную Азию прямые рейсы есть, но их мало. Вариантов с пересадками куда больше. Летают и турецкие авиалинии, и арабские. Но в основном стыковочные рейсы осуществляются через Дубай, Абу-Даби. То есть выбор перелетов большой, а цены для такого достаточно далекого направления не такие высокие и начинаются с 60-70 тыс. руб. В Европу сейчас дороже слетать. Так что можно сказать, что это не очень дорого, но, тем не менее это далеко не эконом-сегмент.

В Китай, в частности, можно улететь даже за 40 тыс. руб. И если по такой же цене можно будет попасть, например, в Индонезию или даже Таиланд, то к этим странам существенно вырастет интерес.

При этом сейчас уже рейтинг лоукостеров достаточно высокий, сам их принцип в том числе подразумевает, что им выгоднее покупать новые самолеты. Ведь они дешевле в эксплуатации, чем старые лайнеры. Поэтому я думаю, что проблем из-за этого не возникнет».

Как и за счет чего вырос турпоток в Японию

Открытие новых направлений выгодно не только для туристов из России, но и для зарубежных авиакомпаний тоже, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Страны Юго-Восточной Азии — это сейчас ключевые рынки в выездном турпотоке. Например, Таиланд в этом году примет не менее 2 млн российских туристов. Конечно, авиационные билеты — это зачастую основная составляющая в турпакете, их доля достигает 50-70%. В целом по различным направлениям иностранные игроки перевозят свыше 4 млн человек. Выход на рынок зарубежной авиакомпании — это, конечно, большой плюс как для туроператоров, так и для туристов. Анонсируются очень существенные цифры по пассажиропотоку. Это конкуренция между перевозчиками, которую мы видели, например, на китайском или турецком направлении. При этом российский рынок компаниям из Китая и Восточной Азии также очень выгоден, так как средний чек выше, чем на аналогичные направления в международном сегменте из других стран».

В конце прошлого месяца Россия восстановила прямое авиасообщение с Филиппинами. По данным Росавиации, первый рейс из Иркутска в Калибо выполнила «ИрАэро».

